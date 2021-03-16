HIS Travel gezginlerin yol arkadaşı olacak - Son Dakika

HIS Travel gezginlerin yol arkadaşı olacak

16.03.2021 13:13
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Japonya merkezli HIS Travel, çalışan gezginlerin gereksinim duyduğu hizmetlere tam kapsamlı kurumsal seyahat çözümleri ile cevap vermek için uzun zamandır sahip olduğu deneyimi salgın dönemi ihtiyaçlarına göre şekillendirdi.

Japonya merkezli HIS Travel, çalışan gezginlerin gereksinim duyduğu hizmetlere tam kapsamlı kurumsal seyahat çözümleri ile cevap vermek için uzun zamandır sahip olduğu deneyimi salgın dönemi ihtiyaçlarına göre şekillendirdi.

HIS Travel'dan yapılan açıklamaya göre, firma, iş seyahatlerinde seyahati gerçekleştirecek kurumun ve seyahat edecek çalışanların ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek geniş kapsamlı çözümlerle, hizmete dönüştürüyor. ???????

Global çapta iş seyahatlerine her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcandığını ve bu tutarın yaklaşık yüzde 20'sinin uçak biletine ait olduğunu geçtiğimiz aylarda yayınladıkları raporda da paylaşan HIS Travel, büyük otel zincirlerinden uçak ve araç filolarına kadar turizmin bağlantılı tüm çözümlerinde iş seyahatlerinin büyük bir ekosistem olduğuna dikkati çekiyor.

Firma, bu noktada iş seyahati yapan global şirketlerin, holdinglerin, KOBİ ve start-up'lar ile freelance ya da uzaktan çalışanların iş seyahatlerini şekillendirmelerine olanak tanıyan çözümleri, bütünleşik hizmetlerle hayata geçirerek büyük bir ihtiyaca da cevap veriyor.

Sağlık ve güvenlik konusu hizmetlerde ilk sırada yer alıyor

Kusursuz bir iş seyahati organize etmek için profesyonel bir ekiple Japon kalite anlayışını birleştiren HIS Travel'ın kurumsal seyahat hizmetleri "Traveler Care", "Travel Safety", "Mavi Hat", "Online İş Seyahati" gibi çözümleri kapsarken seyahat yöneticileri için "Seyahat Tasarruf Programı", "İş Seyahati Risk Yönetimi", "İş Seyahati Raporlama", "Global Tedarikçi Ağı" gibi ayrıcalıklı çözümlere de cevap veriyor. HIS Travel'ın kurumsal seyahat çözümlerinde ayrıca üst yöneticiler için "Global Garanti" ve "Bleisure Assistant" avantajları da bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerinin planlamasında 7/24 iletişim kurmak ve firmalara özel seyahat danışmanı tanımlamak, firmanın ayrıcalıklı hizmetleri arasında yer alıyor.

Salgın dönemiyle birlikte her zamankinden çok daha önem kazanan ve HIS Travel'ın iş seyahati hizmetlerinde de ilk sırada yer alan sağlık ve güvenlik konusu ise "İş Seyahati Risk Yönetimi" programı ile koruma altına alınıyor. Doğal afet, Kovid-19 ya da siyasal sorunlar gibi ülkelerde meydana gelen ya da gelebilecek olan risk durumlarını seyahat öncesinde ya da seyahat sırasında bildiren ve takip eden uygulama HIS Mobile Messenger, organizasyon ve seyahat planlamalarında ayrıcalıklı çözümler sunan HIS MICE, otelden transfere kadar tüm seyahat ihtiyaçlarının uygun fiyat avantajı ile tek bir platform üzerinden organize edilmesine imkan sağlayan HISgo ile iş seyahatlerine dair tüm ihtiyaçlar A'dan Z'ye çözüm buluyor.

14 farklı dil desteği ile yabancı çalışanlara ana dillerinde destek veren HIS Travel, özelleştirilmiş raporlama sistemi ile de bütçe yönetimi yaparak iş seyahatlerinde tasarruf yapmayı kolaylaştırıyor.

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Firma ve sektör ihtiyaçlarına özel çözümler

Her firmanın ve sektörün aynı ihtiyaçlara sahip olmayacağının farkında olan HIS Travel, iş seyahatlerini segmente ederek firma ve sektör bazlı hizmetler sağlıyor. KOBİ'ler ve orta ölçekli şirketler ile global şirketler ve holdinglere özel çözüm üreten HIS Travel tekstilden inşaata, bilişimden devlet kurumlarına kadar geniş sektör yelpazesinde de ayrıştırılmış hizmet politikası uyguluyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Japonya, Otel, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HIS Travel gezginlerin yol arkadaşı olacak - Son Dakika Ekonomi


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