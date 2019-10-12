Son Dakika Haberleri: Hisar-A'da seri üretime geçiliyor
Son Dakika Ekonomi Hisar-A'da seri üretime geçiliyor

Hisar-A'da seri üretime geçiliyor

25 dakika önce

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A'nın, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha ettiği ve seri üretim aşamasına gelindiği bildirildi.

Hisar-A'da seri üretime geçiliyor, System.String[]

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A'nın, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha ettiği ve seri üretim aşamasına gelindiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçileceğini duyurdu.

Demir, paylaşımında, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

Bu arada, Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

İsmail Demir, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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