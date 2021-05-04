HİSAR-A füzesi hedef uçağı başarı ile vurdu - Son Dakika

HİSAR-A füzesi hedef uçağı başarı ile vurdu

Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.

Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "'Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında, 3 Mayıs'ta, Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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