Son Dakika Haberleri: Hisar-A' Füzesi İlk Dik Fırlatışını Gerçekleştirdi

Hisar-A' Füzesi İlk Dik Fırlatışını Gerçekleştirdi

47 dakika önce

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'HİSAR-A' füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa 'dik' olarak yapılan atışta yüzde yüz başarı sağladığını açıkladı.

Hisar-A' Füzesi İlk Dik Fırlatışını Gerçekleştirdi, System.String[]
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'HİSAR-A' füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa 'dik' olarak yapılan atışta yüzde yüz başarı sağladığını açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma ihtiyaçlarının yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Demir, "HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde yüz başarı sağladı. Hisar-A'yı 2021, Hisar-O'yu 2022'de teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:41 Kaynak: DHA

İsmail Demir, Güncel
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