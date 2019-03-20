Hisar-A' Füzesi İlk Dik Fırlatışını Gerçekleştirdi
47 dakika önce
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'HİSAR-A' füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa 'dik' olarak yapılan atışta yüzde yüz başarı sağladığını açıkladı.
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir
, 'HİSAR-A' füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa 'dik' olarak yapılan atışta yüzde yüz başarı sağladığını açıkladı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter
hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma ihtiyaçlarının yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Demir, "HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde yüz başarı sağladı. Hisar-A'yı 2021, Hisar-O'yu 2022'de teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:41 Kaynak: DHA
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