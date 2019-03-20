Hisar-A, İlk Defa Dik Olarak Yapılan Atışta Yüzde 100 Başarı Sağladı
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden yapılan atışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Demir yaptığı paylaşımda, "Hava savunma ihtiyaçlarımızı yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarımız sürüyor. HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladı. Hisar-A'yı 2021, Hisar-O'yu 2022'de teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:17 Kaynak: İHA
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