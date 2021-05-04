HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti - Son Dakika

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

04.05.2021 14:26

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR A+'ın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

ANKARA - ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR A+'ın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından otonom Hisar A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti" ifadesini kullandı.

Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldi. Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri'nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+ ile orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşla imhasıyla sonuçlandı.

,Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 koruma yeteneğine sahip. Sistem herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine de sahip. Radar, elektro optik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzeler tek bir zırhlı paletli araç üzerinde bulunuyor. Ayrıca takım halinde ve üst komuta kontrol unsurları ile çalışma yeteneği de yer alıyor.

HİSAR A+, yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahip. Füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen Sistem'in hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları yer alıyor. Günümüz harekat ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti

Füze Sistemi, Türkiye, Milli, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler

Son Dakika Haberleri
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
15:09 Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme
Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!         
16:31
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı         
16:06
Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı         
15:59
Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı!         
15:53
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü         
15:26
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı         
15:05
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu         
14:40
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:38:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement