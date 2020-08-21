Hisar açık hava müzesi oluyor - Son Dakika

Hisar açık hava müzesi oluyor

Osmangazi Belediyesi, Hisar bölgesinde hayata geçirdiği 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Hisar açık hava müzesi oluyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Hisar bölgesinde hayata geçirdiği 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bölgede yer alan atıl vaziyetteki bir sivil mimarlık örneği yapıyı da restore ederek kültür merkezine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, iki çalışmayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katıldığı törenle hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'ın tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlattığı 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi'nde yer alan 28 binanın cephe düzenlemesini yaptı. Cadde zeminini de granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenileyerek bölgedeki tarihi doku ortaya çıkartıldı. Çalışmaların ardından bölge adeta açık hava müzesine dönüştü. Osmangazi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hisar bölgesinde yer alan Alipaşa Mahallesi'ndeki 19'ncu yüzyıla ait sivil mimari örneği yapıyı da restore ederek yeniden ayağa kaldırdı. Eski ihtişamlı günlerine kavuşturulan tarihi yapı, Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi adıyla hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi miras çalışmalarında 6 tane ödül alan öncü bir belediye olduklarına dikkat çekti. Osmangazi'deki tarihi eser restorasyon çalışmalarının temizlik faaliyetleri gibi rutin hizmetler arasında olduğunu belirten Dündar, "Şu an 11 farklı noktada şantiyemiz var. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, şehrimizin tarihi dokusu ve kimliği adım adım eski hüviyetiyle yeniden ayağa kalkacak. Bu işleri keyifle yaparak, ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz'de görmüş olduğumuz sanal ortamı yaşayan tarih Hisar'ın gerçek ortamında yaşamak istiyoruz. Oruçbey Caddesi de bu projenin ilk adımı. Bunlar, uzun bir çalışmanın neticesi olacak. Burası 4 mahalle üzerine kurulmuş ve Osmanlı'nın fethetmiş olduğu bir şehir. Bizler de, bu mahallelerde belli akslar oluşturarak çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Daha önce aynı bölgede Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Üstü Konağı, Üftade Sokak ve Kavaklı Caddesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, "Burada yaptığımız her çalışma diğerini getiriyor. 9 dönüm alan üzerinde bulunan Arkeopark'ta da Bursa'yı Osmanlı öncesi derinliklerine inerek kademe kademe ayağa kaldıracağız. Bizler, burada 5 farklı odak noktası belirledik. Tophane, Üftade, Arkeopark, Alaaddin Camii ve Haşim İşcan Parkı'nı bölge bölge birbirine tamamlayacağız. Şehrimizi yeniden ortaya çıkaracağız. Burada 5 sur kapısı, 16 cami ve mescit, 17 türbe ve mezar, 4 medrese ve tekke, 6 tarihi çeşme ile 3 hamam var. 167 tane de sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Ayrıca Hisar bölgemizde günümüze ulaşamayan 58 adet de yapı var. Bu bölge hakikaten şehrimiz için çok önemli. Bursa'mızın hem tarihi hem de manevi yönünü ortaya çıkarıyor. Yine bu bölgemizde 14. yüzyılda yapılan Filiboz Mescidi'yle ilgili birçok bulguya ulaştık" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bursa şehri tarihi, kültürü ve doğasıyla çok özeldir. Ne ararsanız fazlasıyla bulunduğu bir şehrimiz. İçinde bulunduğumuz alan Osmangazi Belediyesi'nin çok güzel çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin merkezini oluşturan bir alandayız. Hisar bölgesinin 1326 yılındaki o nadide haline önümüzdeki günlerde tamamen ulaşacağına inanıyorum. Biz bakanlık olarak bu tür çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bizim görevlerimizi belediyelerimiz üstlenmiş oluyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Bu tür çalışmalar büyük şevkle yapacaklarını inancımız sonsuzdur. Birlik ve beraberlik içerisinde bu tarihi tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Bursa'nın kültür ve tarih şehri olduğunun altı çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bursa'mız kültür ve tarih şehri. Bir Osmanlı şehri. Hisar'ın Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla çekim bölgesine dönüşeceğine inanıyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde Hanlar Bölgesi ve burası bir bütünlük arz edecek. El birliğiyle yaptığımız bu çalışmalar, Bursa'nın yüz akı olacak. Tarih ve yeşil Bursa'da gün yüzüne çıkacak. Çünkü, şehrimiz bunları ziyadesiyle hak ediyor. Restorasyon, çileli ve sıkıntılı çalışmalardır. Zaman ve kaynak gerektiren, hukuken ciddi zorlukların yaşandığı bir süreçtir. Hamdolsun Osmangazi Belediyemiz bu iradeyi ortaya koydu ve Oruçbey Caddesi'nin ilk etabını hizmete sundu. Kıymetli başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Hisar'ın tarihi özelliklerini korumak için başlatılan proje kapsamında sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını tamamlanan Oruçbey Caddesi ile restorasyonu yapılarak ayağa kaldırılan Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi açılış törenine TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da iştirak etti.

Başkan Dündar, daha sonra protokol mensuplarına Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski hüviyetine kavuşan Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı'nı gezdirdi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Oruçbey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hisar açık hava müzesi oluyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum         
16:12
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında         
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek         
15:42
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır         
15:19
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik         
15:04
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor         
14:45
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar         
21:31
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 19:39:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisar açık hava müzesi oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei