Üye Girişi
HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet - Son Dakika

HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet

19.02.2022 13:04

HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son test atışıyla beraber RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteceğine de ulaşmış oldu.

HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet

ANKARA - HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son test atışıyla beraber RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteceğine de ulaşmış oldu.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ yeni bir kabiliyet kazandı. HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021'in son günlerinde tüm unsurlarıyla TSK'ya teslim edilmişti. Daha önce Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteceğine de ulaşmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, son gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

"HİSAR 2022'ye hızlı başladı! HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek."

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan- Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise SAGE tarafından üretildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km'yi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet
HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet
HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet

YORUMLAR
500
HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet Mardin'in minik satranç ustaları, Avrupa şampiyonalarında iddialı Mardin'in minik satranç ustaları, Avrupa şampiyonalarında iddialı

Füze Sistemi, Milli, Radyo, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
13:05 Nişanlısıyla tartıştı ölmek istedi! Babasının silahını kullandı
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: HİSAR Hava Savunma Sistemi'ne yeni kabiliyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement