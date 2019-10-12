Son Dakika Haberleri: HİSAR hedefi on ikiden vurdu
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HİSAR hedefi on ikiden vurdu

19 dakika önce

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.

HİSAR hedefi on ikiden vurdu, System.String[]

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:46 
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