HİSAR hedefi on ikiden vurdu
19 dakika önce
ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.
ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:46
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