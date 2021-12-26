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HİSAR O+ göreve hazır - Son Dakika

HİSAR O+ göreve hazır

26.12.2021 13:46

HİSAR O+ göreve hazır Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve bütün unsurlarıyla tam kapasite göreve hazır hale geldi.

HİSAR O+ göreve hazır

ANKARA - Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nın kabul faaliyetleri tamamlandı ve bütün unsurlarıyla tam kapasite göreve hazır hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı!Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan- Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili 25 km'yi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem ve Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor. HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

HİSAR O+ göreve hazır
HİSAR O+ göreve hazır
HİSAR O+ göreve hazır

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İsmail Demir, Füze Sistemi, Milli, Füze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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