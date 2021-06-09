Hisar Projesi Eğitici Eğitimlerinin İkinci Etabı, Final Sergisiyle Tamamlandı - Son Dakika

Proje kapsamındaki eğitici eğitimlerinin ikinci haftasında 27 ilden bilişim teknolojileri ve STEM çalışmalarına gönül vermiş farklı branştan 80 öğretmen katıldı.

Ankara'da 5 gün yoğun süren ikinci hafta eğitim ve atölye çalışmalarının sonunda, öğretmenler 40'tan fazla özgün, inotatif proje hazırladılar. Projeler, düzenlenen inovasyon sergisinde sunuldu.

Yapılan projeler arasında yapay zeka, robotik, kodlama, 3 boyutlu tasarım, android yazılım geliştirme, dezavantajlı vatandaşlara çözüm önerileri, bilgisayarsız kodlama, STEM ve disiplinler arası çalışma örnekleri yer aldı. Hisar Projesi kapsamındaki ikinci hafta eğitici eğitimleri, gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı.