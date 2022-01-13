Hisaralan'da dereler cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Hisaralan'da dereler cazibe merkezi olacak

BALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Hisaralan Termal Turizm bölgesi jeotermal suyun kendi cazibesi ile yeryüzüne çıkışının görülebildiği nadide yerlerden birisi olma özelliği taşıyor. Kaynak suların oluşturduğu travertenler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Kaya olarak görülen ancak yer altı sularında bulunan minarellerin oluşturduğu yüzlerce yıllık dikitler ise özellikle yabancı turistlerin ve jeoloji alanından meraklı grupların ilgisini çekiyor. Bölgede bulunan 78 metre uzunluğundaki içinden halen su gelen dikitler ise Türkiye'nin tek yaşayan dikitleri olarak anılıyor.

İda Madra Hisaralan Jeoparkı ile doğal güzelliklerin korunması ve bölgenin güzelleştirilerek daha fazla turist çekmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışmaları da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile bölgede toplama deposu oluşturularak, mevcut termal tesisler ve seralara giden sıcak sulardan oluşan boru kirliliğinin önüne geçilecek çalışmada sona gelindi.

Dere yatakları ise doğal taşlar ile ıslah edilerek görsellik oluşturacak vatandaşların etrafında oturabilecekleri, sıcak su havuzlarına girebilecekleri alanlar haline getirilecek. Sıradan dere ıslah çalışması yerine içerisinde vatandaşların çeşitli aktiviteler gerçekleştirebileceği alanlar oluşturulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile kanalizasyon hatları, su hatları revize edilerek, dere ıslahları gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan pansiyonlar da değişime ayak uydurmaya başladı. Kendi imkanları doğrultusunda tesislerinde tadilat ve yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Su kaynaklarının ve dikitlerin olduğu bölgelerde ise temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bölgeye gelen turistlerinde rahatça gezebilecekleri bir rota oluşturulması ve peyzaj için de projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeyi turizm destinasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ve çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin 98 derece sıcak su kaynaklarının olduğu ve hakikaten coğrafyasıyla yer altındaki su kaynaklarının yeryüzüne çıktığı anda oluşturduğu mükemmel şekillerin olduğu bir alandayız. ve burada biz Balıkesir'de İDA MADRA Jeoparkı projesi kapsamında Hisaralan bölgesindeki bu jeotermal kaynakların oluştuğu şekillerin alanındaki Jeopark alanının düzenlemesini yapıyoruz. Amacımız insanlar havuzuna girsin, şifa bulsun, jeotermal kaynaklardan yararlansın amma o coğrafyayı da sezsin ve o coğrafyadan görselliklerini fotoğraf çeksin ve burada vakit geçirsin arzusundayız. İşte o amaçla burada hem Balıkesir Büyükşehir BASKİ ile birlikte kanalizasyon hatları, su hatları ve dere ıslahları çalışmasına başladık. ve projemiz kapsamında doğal olarak taştan yapıyoruz bu yapıları. ve buradaki bu dere ıslahlarıyla beraber sıcak suyun içinde yürünebilecek bir mekanlar oluşturmak istiyoruz. Dinlenilebilecek, işte yumurta kaynatılabilecek, aktiviteler yapılacak işler istiyoruz" dedi.