Hisaralan Kaplıcaları'na turist çekecek

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Hisaralan Kaplıcaları bölgesine daha fazla turist çekilebilmesi amacıyla jeopark inşa edilecek.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki bölgeden elde edilen 98 derece sıcaklığa sahip su, borularla ilçe merkezine aktarılarak binaların ve seraların ısıtılmasında, elektrik üretiminde kullanılıyor.

Hisaralan'ın cazibesinin artırılması için Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) hazırladığı jeopark projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edildi. 14 yıl önce termal turizm merkezi ilan edilen Hisaralan Kaplıcaları'nın, ABD'deki Yellowstone ve İzlanda'daki Gayzer bölgesi gibi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla biriken bakteriler ve mikro organizmaların oluşturduğu dikitlerin de bulunduğu bölge, proje kapsamında turizme kazandırılacak. Jeopark, Hisaralan Kaplıcaları'na gelen yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilecek.

Yapımı 2 yıl sürmesi öngörülen jeopark ve bölgenin tanıtılacağı müzenin maliyetinin 3 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, dünyada jeotermalin veya oluşturduğu şekillerin insanlar üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Dünyada 250'yi aşkın jeoparkın bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"Burada yaptığımız çalışmayla hem doğayı koruyacağız hem de insanların geçmiş dönemlerde jeotermal kaynakların oluşturduğu şekilleri insanlarla paylaşacağız. Burada yapacağımız bir müzeyle yakın çevrede bulunan Çoturtepe, Hisaralan, Kıranköy gibi mahallelerimizin halkının ürettiği doğal ürünleri pazarlamalarını sağlayacağız. Yöre ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Burası bir çekim merkezi haline dönüşecek. Gelen insanlar mutlaka otellerde kalacak, bir şeyler yiyip içecekler, Yağcıbedir halısını, yöremizin meşhur kolonyasını ve doğal olarak üretilen ürünleri alma fırsatına sahip olacaklar."

"Jeopark, Sındırgı'ya çok büyük değer katacak"

Yavaş, doğal yapıyı bozmadan inşa edecekleri jeoparkta ahşap yürüyüş yollarının da bulunacağını aktardı.

Proje kapsamında öz çekim (selfie) yapılabilecek alanlar oluşturulacağı bilgisini veren Yavaş, "Burada 'sonsuzluk havuzu' dediğimiz bir karış derinliğinde sıcak su havuzu olacak. Girişte 500 metrekarelik müzesi, aşağı yukarı 1,5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde ahşaptan koridor şeklinde yollar olacak. Etrafı da tamamen kapandıktan sonra çitle çevrilerek tek yerden kontrollü girişi sağlanacak." dedi.

Yavaş, doğal oluşumla bugüne gelen ve içinde su kaynayan dikitlerin, ışıklandırılacak yürüyüş yolları sayesinde gezilip görülebileceğini vurguladı.

Bölgedeki suyun içinde bulunan silisyumun beyazlama etkisi yaptığını söyleyen Yavaş, "Karşıdan baktığınızda müthiş bir manzara, müthiş bir fotoğraf karesi. Dünyadan insanlar fotoğraf çekmeye gelecekler. Jeopark, Sındırgı'ya çok büyük değer katacak." diye konuştu.