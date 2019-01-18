Son Dakika Haberleri: Hisarcık'a Doğalgazda Sona Gelindi

Hisarcık'a Doğalgazda Sona Gelindi

1 saat önce

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye doğalgaz getirme projesinde sona gelindiğini belirtti.

Hisarcık'a Doğalgazda Sona Gelindi, System.String[]
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye doğalgaz getirme projesinde sona gelindiğini belirtti.

Doğalgaz için Çini Gaz Sanayi ve Dağıtım Anonim Şirketine yapmış oldukları başvurunun olumlu değerlendirildiğini niteleyen Başkan Çalışkan," Akabinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Başkanlığına doğalgaz lisans başvuru yazısı gönderilmiştir. EPDK Şubat ayının ilk haftası lisans izinlerini onaylayıp tarafımıza bildirecek olup, kış ayının geçmesinin ardından ilçemizde devam eden altyapı çalışmalarıyla birlikte doğalgaz kazı çalışmaları da ilçe merkezinden başlayıp devam edecektir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

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