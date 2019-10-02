Son Dakika Haberleri: Hisarcık'a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık'a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı

35 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık'a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.


İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, müteahhittin binayı 15 Ekim 2019 tarihinde teslim edeceğini söyledi.


Var," Milli Eğitim tarafından mefruşatının temini sonrasında yeni İmam Hatip Ortaokulumuz ikinci eğitim-Öğretim yılında hizmete girecektir. Okulun yapımına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


4 Milyon 970 bin TL'ye mal olan İmam Hatip Ortaokulu toplam 3 bin 300 metre kare kullanım alanına sahip. Bodrum artı 5 katlı okulda 267 kişilik Çok Amaçlı Salon, projeksiyon odası, kantin, mescit ve kütüphane bulunuyor. - KÜTAHYA

Hisarcık, AK Parti, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Bostancı: KHK'lılara af, gündemimizde yok
AK Partili Bostancı'dan EYT açıklaması: Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor SP lideri Temel Karamollaoğlu yarın Ali Babacan ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]