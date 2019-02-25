Son Dakika Haberleri: Hisarcık AK Parti Belediye Meclisi'nde Siyasi Deneyimli İki Kadın Aday

Hisarcık AK Parti Belediye Meclisi'nde Siyasi Deneyimli İki Kadın Aday

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Çalışkan'ın Belediye Meclis üyeleri arasındaki iki bayan adayın siyasi deneyimli olması dikkat çekiyor.

Hisarcık AK Parti Belediye Meclisi'nde Siyasi Deneyimli İki Kadın Aday, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Çalışkan'ın Belediye Meclis üyeleri arasındaki iki bayan adayın siyasi deneyimli olması dikkat çekiyor.

2. Sırada bulunan ve halen Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Ayşe Uludoğan 2010 yılında AK Parti İlçe yönetiminde görev aldı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın listesinden Belediye Meclis üyeliğine giren Uludoğan, halen bu görevi sürdürüyor. Belediye Meclis Üyeliği listesinde 3. Sırada bulunan mevcut AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ise 4 yıldan bu yana başkanlığı sürdürüyor.

AK Parti olarak kadınlara büyük değer verdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Partimizin ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeliklerinde ve belediye encümenliğinde kadınlarımızın da görev alması bunun en önemli göstergesidir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Politika
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