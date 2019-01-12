Son Dakika Haberleri: Hisarcık Atatürk İlkokulu Satranç Takımı Bölge İkincisi

Hisarcık Atatürk İlkokulu Satranç Takımı Bölge İkincisi

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan ilkokulları arası satranç turnuvası elemelerinde, Hisarcık Atatürk İlk Okulu satranç takımı minikler kategorisinde namağlup bölge ikinciliği elde etti.

Hisarcık Atatürk İlkokulu Satranç Takımı Bölge İkincisi, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan ilkokulları arası satranç turnuvası elemelerinde, Hisarcık Atatürk İlk Okulu satranç takımı minikler kategorisinde namağlup bölge ikinciliği elde etti.

Başarılarından dolayı Sınıf Öğretmeni Ali Sevinç ve satranç takımı öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü İsmail Değirmenci, satranç takımının yapılacak İl Turnuvasında da başarılı olacaklarına yürekten inandığını söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, Hisarcık, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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