Son Dakika Haberleri: Hisarcık Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Hisarcık Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hisarcık Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Hisarcık Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Hisarcık Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Hisarcık Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Fatih Çalışkan, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı operasyonunu Hisarcık Belediye Meclisi olarak destekliyor, ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Barış Pınarın Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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