Hisarcık Belediyesi'nden Eğitime Destek
1 saat önce
Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.
Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Okul Aile Birliği Başkanlığı'nın girişimleri sonucu yemekhane arkasında bulunan toprak alana 60 metrekarelik parke taş döşenerek oluşturulan yürüyüş yolu için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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