Son Dakika Haberleri: Hisarcık Belediyesi'nden Eğitime Destek

Hisarcık Belediyesi'nden Eğitime Destek

1 saat önce

Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.

Hisarcık Belediyesi'nden Eğitime Destek, System.String[]
Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Okul Aile Birliği Başkanlığı'nın girişimleri sonucu yemekhane arkasında bulunan toprak alana 60 metrekarelik parke taş döşenerek oluşturulan yürüyüş yolu için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Okul Müdürü, Hisarcık, Güncel
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