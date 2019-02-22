Hisarcık Belediyesi'nden Eğitime Destek

Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.

Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.



Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Okul Aile Birliği Başkanlığı'nın girişimleri sonucu yemekhane arkasında bulunan toprak alana 60 metrekarelik parke taş döşenerek oluşturulan yürüyüş yolu için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zihinsel Engelli Çocuğundaki Morlukları Gören Anne, Şikayetçi Oldu

Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı, Alım Fırsatı Sunuyor

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın