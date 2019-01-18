Son Dakika Haberleri: Hisarcık Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışması

Hisarcık Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışması

1 saat önce

Hisarcık Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hisarcık Belediyesi'nden Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Hisarcık Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 ton tuz kullanıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "İlçede 3 gün önce başlayan yoğun kar yağışından dolayı cadde ve ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve buzlanmayı önlemek amacıyla 3 iş makinesiyle gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması başlatılmıştır. İlçe halkının mağdur olmaması için işçilerimizin yaya kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları halen devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel
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