Hisarcık Belediyesi'nden kumlama çalışması - Son Dakika

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından vatandaşları özellikle kış aylarında çamurdan kurtarmak amacıyla kumlama çalışmalarına devam edilirken,vatandaşların evlerine doğalgaz ve içme suyu abone bağlantılarını tamamlamalarının ardından kısa sürede bozuk yollarda parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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