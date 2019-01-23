Hisarcık Belediyesi'ne 32 Yeni Çöp Konteyneri
26 dakika önce
Hisarcık Belediyesine Kütahya Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 32 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.
Hisarcık
Belediyesine Kütahya
Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 32 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
, birlik tarafından temin edilen 32 konteynerin Belediyeye teslim edildiğini belirterek, çöp konteynerlerinin ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara bırakılacağını söyledi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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