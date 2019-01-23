Son Dakika Haberleri: Hisarcık Belediyesi'ne 32 Yeni Çöp Konteyneri

Hisarcık Belediyesi'ne 32 Yeni Çöp Konteyneri

26 dakika önce

Hisarcık Belediyesine Kütahya Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 32 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.

Hisarcık Belediyesi'ne 32 Yeni Çöp Konteyneri, System.String[]
Hisarcık Belediyesine Kütahya Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 32 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, birlik tarafından temin edilen 32 konteynerin Belediyeye teslim edildiğini belirterek, çöp konteynerlerinin ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara bırakılacağını söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

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