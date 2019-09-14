Son Dakika Haberleri: Hisarcık Belediyesinden aşure ikramı
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Hisarcık Belediyesinden aşure ikramı

36 dakika önce

Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hisarcık Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Belediye Hizmet Binası önündeki geleneksel aşure etkinliğine katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Kaymakam Hasan Musab Okatan ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti.


Muharrem Ayının anlam ve önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği bu ayda pişirilip dağıtılan aşurenin paylaşmanın simgesi olduğunu ifade etti.


Çalışkan, "Kültürel geçmişimizin bu en güzel geleneklerinden birini yaşatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek ayın ilçemize ve ülkemize huzur, birliktelik ve hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fatih Çalışkan, Muharrem Ayı, Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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