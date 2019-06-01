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Hisarcık Belediyesinden camilerde ilaçlama çalışması

1 saat önce

Hisarcık Belediyesinin vatandaşların gönül rahatlığı ile huzur içinde ibadet edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi tüm camilerde bakterilere karşı dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattığı bildirildi.

Hisarcık Belediyesinden camilerde ilaçlama çalışması, System.String[]
Hisarcık Belediyesinin vatandaşların gönül rahatlığı ile huzur içinde ibadet edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi tüm camilerde bakterilere karşı dezenfekte ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattığı bildirildi.

Camilerin insanlar için özel bir ibadet alanı olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Bu gibi ortamlarda karasinek, bit, hamam böceği, pire, sivrisinek ve kalorifer böceği gibi canlıların yaşaması olanaklı olacağından ilçemizdeki tüm camilerimizde Ramazan Bayramı öncesi ilaçlama çalışması başlattık. İlaçlamalarda özel formülü sayesinde adeta bir mikroorganizma mıknatısı etkisi yaratarak, civarda ve havada asılı kalan tüm mikroorganizmaları yok eden kimyasal olmayan tamamen organik 6 ay etkili nano gümüş kullanılmaktadır. Bu sayede hem kişiler için sağlıklı ortam oluşturmakta, hem de halı ve kilimin ömrünü ortalama 3 yıl uzatmaktadır. Nano gümüş, bu nedenle tıp çevrelerinde doğal antibiyotik olarak nitelendirilmektedir. Amacımız halkımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerine yardımcı olmak" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
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