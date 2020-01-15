Hisarcık Belediyespor'dan transfer atağı

1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubu'nda 28 puanla şampiyon olan Hisarcık Belediyespor, oynayacağı play of maçları öncesi 6 futbolcu ile anlaşma sağladı.



Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan, Süper Amatöre çıkabilmek amacıyla Mali'li forvet İbrahim Sisokko, Moymulsor'dan orta saha oyuncusu Kaan Ağar, Gediz Muhipler Fatihspor'dan libero İlyas Altıntaş, Gediz Gençlikspor'dan sol açık Hüseyin Karabaş, Simav Söğüt Gençlikspor'dan orta saha oyuncusu İsmail Öztürk ve sol bek Mahmut Gazi Şaşmaz'ı transfer ettiklerini söyledi.



Çalışkan, "Play of'da Tunçbilek Belediyespor, Çayırbaşı, Muratlıspor, Beyköyspor, Çitgöl Sazlık ve Çavdarhisar takımlarıyla ilk üçe girerek Süper Amatöre çıkabilmek amacıyla mücadele vereceğiz. Sadece play of maçları için takımımızın ihtiyaç duyduğu alanlara gerekli transferleri gerçekleştirdik. Ben takımıma güveniyor ve Süper Amatöre çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA