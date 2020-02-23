Hisarcık Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubunda şampiyon olan Hisarcık Belediyespor'a şampiyonluk kupası verildi.



Hisarcık Belediyespor'un şampiyonluk kupası kendi sahasında Çayırbaşıspor ile oynayacağı play of maçı öncesi Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ramazan Arslandaş tarafından Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan'a verildi.



Genel Sekreter Arslandaş, şampiyon olmasından dolayı Hisarcık Belediyespor'u tebrik ederek, play of maçlarında başarılar diledi. - KÜTAHYA