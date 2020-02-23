Hisarcık Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hisarcık Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika Spor

Hisarcık Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

7 saat önce

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz-Emet-Hisarcık Grubunda şampiyon olan Hisarcık Belediyespor'a şampiyonluk kupası verildi.

Hisarcık Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı, System.String[]

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubunda şampiyon olan Hisarcık Belediyespor'a şampiyonluk kupası verildi.


Hisarcık Belediyespor'un şampiyonluk kupası kendi sahasında Çayırbaşıspor ile oynayacağı play of maçı öncesi Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ramazan Arslandaş tarafından Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan'a verildi.


Genel Sekreter Arslandaş, şampiyon olmasından dolayı Hisarcık Belediyespor'u tebrik ederek, play of maçlarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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