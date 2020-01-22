Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler ilgi görüyor - Son Dakika Spor

Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler ilgi görüyor

6 saat önce

1. Amatör Küme Gediz-Emet-Hisarcık Grubu'nda şampiyon olarak play of maçları oynamaya hak kazanan Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler büyük ilgi görüyor.

Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler ilgi görüyor, System.String[]

1. Amatör Küme Gediz-Emet- Hisarcık Grubu'nda şampiyon olarak play of maçları oynamaya hak kazanan Hisarcık Belediyespor'un satışa sunduğu atkı ve bereler büyük ilgi görüyor.


Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla satışa sunulan atkı ve berelerin her kesimden insan tarafından satın alındığını söyleyen Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan," Takımımızı gerek deplasman, gerekse kendi evimizde oynadığımız bütün karşılaşmalarda yalnız bırakmayan taraftarlarımız kulübümüzden atkı ve bere satın alarak desteklerini sürdürmektedirler. Kulübüm adına destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oynayacağımız play of maçları için 6 futbolcu transfer ettik. Geçen hafta Muratlıspor ile oynadığımız ilk play of maçından 1 puan aldık. Bu hafta Çavdarhisar stadında oynayacağımız Beyköyspor maçını kazanarak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Amacımız play of maçları sonunda ilk üçe girerek Süper Amatöre çıkmak" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Gediz, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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