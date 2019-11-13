Son Dakika Haberleri: Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı
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Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Mevlid-i Nebi Programı" düzenlendi.

Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Mevlid-i Nebi Programı" düzenlendi.


Okulun Konferans Salonunda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunuşu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program oratoryo ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.


Programda konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yeni "Peygamberimizi (s.a.v) anmaktaki maksadımız, O'nu ve O'nun tebliğ ettiği Hak Dini anlamaya ve yaşamaya gayret etmektir" dedi.


Şiir dinletileriyle sonlandırılan programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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