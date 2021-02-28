Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor

28.02.2021 09:35
Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hisarcık-Hacılar arasındaki yolun alt yapısının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hisarcık-Hacılar arasındaki yolun alt yapısının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Başkan Özdoğan Mart ayıyla birlikte yol çalışmasının hızlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kayserigaz, Kcetaş ve Kaski'nin alt yapı çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını hatırlatan Başkan Özdoğan yeni sezonla birlikte yol genişletme çalışmasının bitirileceğini belirtti. Başkan Özdoğan, "Hisarcık yolunun genişletilmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'ye mal olacak. 4,5 Kilometrelik yolun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Başkan Özdoğan yol çalışmalarına önem verdiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Yol medeniyettir, burada dört şeritli bir yoldan bahsediyoruz her türlü altyapı hizmetinin olacağı yolun çift taraflı duvar ihalesini de Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Bu yolumuz tamamlandığında ilçemizde de bir hareketlilik başlayacak. Erciyes ve Akdam mahallelerimizde imarda hareketlilik söz konusu olacak. Amacımız ilçe halkına ve vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek."

Biz ilçemizin ihtiyaçlarını biliyoruz diyen Başkan Özdoğan ilçedeki hayatı daha da güzelleştirmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. - KAYSERİ

Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor
Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor
Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor
Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor

Bilal Özdoğan, Hisarcık, Hacılar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hisarcık Hacılar yolu çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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