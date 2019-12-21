Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı

6 saat önce

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı, System.String[]

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Araca ilk binildiği zaman ilk yapılması gerekenin mutlaka emniyet kemeri takılması olduğunu belirtilen açıklamada, " Can güvenliğimiz için mutlaka emniyet kemerini takalım. Çünkü emniyet kemeri meydana gelebilecek kazalarda ölüm oranlarını azaltmakta ve yaralanmalarda ciddi şekilde düşüşler sağlamaktadır. Bunun en bariz örneği bir süre önce ilçemizde meydana gelen trafik kazasında yaşandı. Takla atan ve pert olan otomobilin içinde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu emniyet kemeri sayesinde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldular. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, emniyet kemeri bizi hem hayata hem sevdiklerimize bağlıyor" denildi. - KÜTAHYA

Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı
Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
17:51 Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Son Dakika Haber
17:50 Kardeşini sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika Haber
17:48 ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
17:47 Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü" - Son Dakika Haber
17:44 Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]