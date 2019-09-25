Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 16 temizlik görevlisi alınacak

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Toplum Yararına Program kapsamında (TYP) Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bakım onarım ve temizlik işleri için 16 geçici işçi alınacağı bildirildi.



Verilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 16 işçi için müracaatlar 23 - 27 Eylül tarihleri arasında İş-Kur'a, kişisel şifre ile İş-Kur internet sitesine veya Hisarcık Belediyesi bünyesindeki İŞKUR irtibat bürosuna yapılabilecek.



Başvuruların ardından, 16 işçi 1 Ekim 2019 tarihinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saat 10.00'da noter kurası ile belirlenecek.



Çalışmaya hak kazanan adaylar, 14 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 ay 12 gün Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar. - KÜTAHYA