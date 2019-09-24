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Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Erkul'a veda

17 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'un Gediz İlçesine tayini çıkması sebebiyle veda yemeği organize edildi.

Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Erkul'a veda, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'un Gediz İlçesine tayini çıkması sebebiyle veda yemeği organize edildi.


Esire Termal Turizm Merkezinde verilen yemeğe, Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire amir ve memurları sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Yemek sonrası Kaymakam Hasan Musab Okatan, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'a Başarı Belgesi ve hediye sundu.


İlçeye verdiği hizmetlerinden dolayı İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'a teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni görev yerinde başarılar dileyerek kendisine plaket verdi.


Gediz İlçe Özel İdare Müdürlüğüne tayini çıkan Mevlüt Erkul, yaptığı konuşmada, görev yaptığı 6 yılda iyi ve kötü günlerinde her zaman birlik beraberlik içerisinde olduklarını ve başarılı hizmetlere birlikte imza attıklarını söyledi.


Erkul, " Şahsıma veda yemeği düzenlenmesinde emeği gecen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Makamlar geçicidir ama dostluklar arkadaşlıklar her zaman bakidir. Kapımız sizlere 24 saat açıktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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