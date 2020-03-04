Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.

Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.


Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Fatih Çalışkan, Veteriner Hekim Ali Var, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Zafer Şen, Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Ziraat Mühendisi Erkan Özer katıldı.


Toplantıda Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık konusunda artı ve eksileri konuşuldu. Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansına sunulmak amacıyla üzerine çalışılan proje tamamlandı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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