Hisarcık Karbasan köyü karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı 642 nüfuslu Karbasan köyü, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışlara kapatıldı.

Hisarcık Kaymakamlığı, Karbasan köyünde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Karbasan köyünde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izalasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 Ağustos tarihinde saat 16.00'dan, 24 Ağustos saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır" denildi.Jandarma ekipleri köyün giriş-çıkışını bariyerlerle kapatırken, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Hisarcık Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı belirtildi.