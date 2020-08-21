Hisarcık Karbasan köyündeki karantina 1 hafta uzatıldı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı 642 nüfuslu Karbasan köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 Ağustos tarihinde başlatılan 14 günlük karantina, 1 hafta süreyle uzatıldı.

Karantinaya alınan Karbasan köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 Ağustos saat 16.00'da başlayan ve, 24 Ağustos saat 16.00'da sona erecek olan karantina uygulamasının, koronavirüs salgınının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 31 Ağustos saat 16.00'ya kadar bir hafta uzatıldığını ve karantinanın üst düzey tedbir ve denetimlerle devam edeceğini açıkladı.