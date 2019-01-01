Son Dakika Haberleri: Hisarcık Kaymakamı Başar'dan Polislere Baklava İkramı

Hisarcık Kaymakamı Başar'dan Polislere Baklava İkramı

1 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, yılbaşı gecesi yol kontrol denetimi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine baklava ikramında bulundu.

Hisarcık Kaymakamı Başar'dan Polislere Baklava İkramı, System.String[]
Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, yılbaşı gecesi yol kontrol denetimi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine baklava ikramında bulundu.

Kaymakam Furkan Başar, yılbaşı gecesi münasebetiyle meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı halkın geceyi huzur içerisinde geçirebilmesi için Meslek Yüksek Okulu önünde araçlar üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini ziyaret ederek Emniyet Amiri Mehmet Akbulut'tan denetimler hakkında bilgi aldı. Sürücülerle de sohbet eden Başar, daha sonra alanda görevli bulunan polislere baklava ikram etti.

Polislerin tüm Türkiye'de olduğu gibi yılbaşı gecesinde ilçede de halkın huzur ve güveni için canla başla görev yaptığını belirten Kaymakam Başar, polislere kazasız, belasız çalışmalar ve kolaylar diledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Mehmet Akbulut, Huzur, Hisarcık, Güncel
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