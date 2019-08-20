Son Dakika Haberleri: Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

2 saat önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Kaymakam Okatan ve Başkan Çalışkan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA
Fatih Çalışkan, Kazım Uysal, Hisarcık, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı
Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]