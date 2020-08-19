Hisarcık Küçük Sanayi Sitesinde asfalt çalışması - Son Dakika

Hisarcık Küçük Sanayi Sitesinde asfalt çalışması

Hisarcık Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyorHisarcık Belediyesi ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Hisarcık Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor Hisarcık Belediyesi ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda asfalt ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, söz verdikleri üzere sıcak asfalt çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Çalışkan, "İlçemiz Küçük Sanayi Sitesinde sıcak asfalt çalışmaları başlamış olup, program dahilinde belirlenen diğer alanlara da sırasıyla sıcak asfalt çalışmamız devam edecektir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:33

Kaynak: İHA

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