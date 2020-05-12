Son Dakika › Güncel › Hisarcık'lı berber ve kuaförler iş yeri açılışını 1 hafta ertelediler - Son Dakika
Hisarcık'lı berber ve kuaförler iş yeri açılışını 1 hafta ertelediler
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covd-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan berber ve kuaförler işyerlerini ilçede karantina sürecinin devam etmesi ve artan vakalardan dolayı 1 hafta sonrasına ertelediler.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covd-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan berber ve kuaförler işyerlerini ilçede karantina sürecinin devam etmesi ve artan vakalardan dolayı 1 hafta sonrasına ertelediler.
Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerin iş yeri açılışlarını ilçedeki Korona virüs (Covd-19) vakaları nedeniyle uygulanan karantina süresinin bitimine kadar halkın sağlığı açısından 1 hafta süreyle erteleme kararı aldıklarını belirterek," İlçemizde yaklaşık iki aydan beri iş yerleri kapalı olan berber ve kuaförlerimiz büyük gelir kaybına uğramalarına rağmen karantina süreci ve artan vakalardan dolayı bulaşma riskinin fazla olması, kendilerinin ve müşterilerinin sağlığı açısından iş yeri açılışlarını gelir kayıplarına rağmen ilçemizdeki karantina süresinin bitimine kadar 1 hafta süreyle erteleme konusunda karar almışlardır. Berber ve kuaförlerimiz aldıkları bu kararla her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını göstermiştir. Kendilerini bu örnek kararlarından dolayı kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü