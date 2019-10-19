Son Dakika Haberleri: Hisarcık'lı muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi
Son Dakika Güncel Hisarcık'lı muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

Hisarcık'lı muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Muhtarlar Günü" etkinliğinde köy ve mahalle muhtarları Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Hisarcık'lı muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Muhtarlar Günü" etkinliğinde köy ve mahalle muhtarları Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.


19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Muhtarların Anıta çelenk sunumuyla başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende muhtarlar tarafından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı. Tören sonunda Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, daire amirleri ve muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik'e toplu olarak asker selamı gönderdiler. - KÜTAHYA

Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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