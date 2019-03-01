Hisarcık Milli Eğitim Personeline Protokol Kuralları Kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personele yönelik "Protokol kuralları" konulu kurs açıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personele yönelik "Protokol kuralları" konulu kurs açıldı.



Çok Programlı Anadolu Lisesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir tarafından verilen kursa okul müdür ve müdür yardımcıları ile Milli Eğitim personelinden toplam 31 kişi katıldı.



16 saat süreli Protokol Kuralları Kursunda katılımcılar; Protokol kuralları, yönetsel davranış ve makam protokolü, kurumsal iletişim protokolü, toplantı, tören, bayrak ve taşıt protokolü konularında bilgilendiriliyor.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Milli Eğitim personeline yönelik açılan Protokol Kuralları Kursuyla çalışanların mesleki açıdan başarılı, iletişim konusunda da sorunsuz bir çalışma becerisi kazanması, yönetsel davranış ve makam protokolü ilkelerini bilmesi, toplantı, tören, kutlama, karşılama, ağırlama ve uğurlama konularında kurumsal davranışlarını geliştirmelerinin amaçlandığını söyledi. - KÜTAHYA

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