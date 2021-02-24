Hisarcık Müftüsü Akyol, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Hisarcık Müftüsü Akyol, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
24.02.2021 10:14
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yarıyıl tatilinde din görevlileriyle online derslere katılarak ilk 6'ya giren ortaokul ve ilkokul öğrencileri İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından ödüllendirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yarıyıl tatilinde din görevlileriyle online derslere katılarak ilk 6'ya giren ortaokul ve ilkokul öğrencileri İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından ödüllendirildi.
Yarıyıl tatilinde ilçede 107 öğrencinin din görevlileriyle online derslere katıldığını söyleyen İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol," Derslerde iman, İslam ve güzel ahlak konuları işlendi. Dua ve süreler ezberlenerek tekrar edildi. Derslere en çok katılanlar en yüksek puanları aldılar. İlk 6'ya giren ortaokul ve ilkokul öğrencilerini ödüllendirdik. Din ve vatan sevgisiyle büyümesi için gençlerimize yönelik çeşitli etkinliklere devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
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