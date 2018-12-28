Hisarcık Myo'ya İki Yeni Bölüm
1 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile iki yeni bölüm açıldığı bildirildi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Hisarcık
Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile iki yeni bölüm açıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
, Meslek Yüksekokulu'nda yeni açılan Tapu ve Kadastro ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümlerine 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul edileceğini ifade etti.
Çalışkan," Yeni açılan iki bölüme 6 öğretim görevlisi kadrosu tahsis edilmiştir. Yeni bölümlerimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüze, AK Parti İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanımıza, Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve emeği geçen herkese ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:18 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Türkiye Tarihinde Bir İlk! Gümrükte Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu