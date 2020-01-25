Hisarcık polisinden trafik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık polisinden trafik uygulaması - Son Dakika

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.


İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekiplerinin, Hisarcık- Emet karayolunun ilçe çıkışında yaptığı trafik uygulamasında 54 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. 36 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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