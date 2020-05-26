Hisarcık protokolünden güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekiplerine bayram ziyareti - Son Dakika

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret ederek tatlı ikramında bulunup bayramlarını kutladılar.



Kaymakam Buğra Karadağ beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Devlet Hastanesi ile Orman ve Belediye İtfaiye personelini ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu, bayramlarını kutlayıp tatlı ikram etti.



Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Devlet Hastanesinde sağlık personeline hitaben yaptığı konuşmada; " Bir aydan beri iyi bir tempoda çalışıyorsunuz. Hepimiz farkındayız. Sizlere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Eğer yapabileceğimiz bir şey olursa biz her zaman buradayız" dedi. - KÜTAHYA