Hisarcık Seçmeni Fatih Çalışkan'a Güven Verdi
32 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde AK Partili mevcut Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tekrar seçildi.
Kütahya
'nın Hisarcık
İlçesinde AK Partili mevcut Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
tekrar seçildi.
Fatih Çalışkan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre ilçe merkezindeki toplam 14 sandıktan 2 bin 33 oy alarak yüzde 60.96 oy oranıyla Hisarcık Belediye Başkanı oldu.
5 adayın yarıştığı Hisarcık Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi
Adayı Şerif Pektaş
40 oy, Bağımsız Türkiye Partisi
Adayı Zekeriya Gedik
8 oy, AK Parti Adayı Fatih Çalışkan 2 bin 33 oy, Milliyetçi Hareket Partisi
Adayı Himmet Pınar
108 oy, İYİ Parti
Adayı Ahmet Bülbül
bin 146 oy aldı.
Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Seçim kampanyamız boyunca bizi samimiyetle karşılayan Hisarcık'lı hemşerilerime, ekibime ve bize inanan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:23 Kaynak: İHA
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