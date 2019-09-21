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Hisarcık'ta '11 milyon fidan toprakla buluşma' etkinliği toplantısı

25 dakika önce

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, 11 Kasım 2019 günü 11.11'de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulması etkinliği çerçevesinde ilçede yapılacak çalışmalar konusunda kamu kurum ve kuruşları ile ilçe ve köy muhtarlarıyla istişarelerde bulundu.

Hisarcık'ta '11 milyon fidan toprakla buluşma' etkinliği toplantısı, System.String[]

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, 11 Kasım 2019 günü 11.11'de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulması etkinliği çerçevesinde ilçede yapılacak çalışmalar konusunda kamu kurum ve kuruşları ile ilçe ve köy muhtarlarıyla istişarelerde bulundu.


Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de ağaç ve orman seviyesini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve çevre konusunda farkındalığı artırmak amacı ile 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü 11.11'de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturma etkinliği düzenleyecek.


Kaymakam Hasan Musab Okatan, ilçede bu çalışmaların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruşları temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarlarıyla konuyla alakalı toplantı düzenleyerek istişarede bulundu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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