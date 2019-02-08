Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta 18 Sanayi Dükkanının Temeli Atıldı

Hisarcık'ta 18 Sanayi Dükkanının Temeli Atıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sanayi Sitesinde belediye tarafından yaptırılacak olan 18 dükkanın temeli atıldı.

Hisarcık'ta 18 Sanayi Dükkanının Temeli Atıldı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sanayi Sitesinde belediye tarafından yaptırılacak olan 18 dükkanın temeli atıldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni inşa edilecek olan 18 yeni dükkanın emek ve alın teriyle çalışan insanların kazanç kapısı olacağını belirtti.

Bin 170 metrekare alana inşa edilecek 65 metrekarelik 18 dükkanın Ekim ayında hizmete girmesinin planlandığını söyleyen Çalışkan," İnşaatı biten tek katlı içinde tuvalet ve lavabosu bulunan dükkanlar belediyemiz tarafından satışa sunulacaktır. Esnaflarımızın üretimlerini devam ettireceği 18 dükkan esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Kütahya, Hisarcık, Güncel
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