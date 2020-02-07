Hisarcık'ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı - Son Dakika

Hisarcık'ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018-2019 yılları arasında Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyden 4 köyde nüfus sadece 16 kişi arttı.

Hisarcık'ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018-2019 yılları arasında Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyden 4 köyde nüfus sadece 16 kişi arttı.


Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi 2019 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,


2018 yılında 25 köyün toplam nüfusu 12 bin 531 iken, 2019 yılında bu rakam 462 kişi azalarak 12 bin 69'a düştü. Bu arada Alınören köyünün nüfusu 2 kişi, Beyköy'ün 8 kişi, Güldüren köyünün 3 kişi, Hasanlar köyünün ise 3 kişi arttı.


İlçe merkezinin nüfusu ise bir önceki nüfusa oranla 186 kişi eksilerek 5 bin 112'den 4 bin 926'ya düştü. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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