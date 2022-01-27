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Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem - Son Dakika

Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem

27.01.2022 08:20
Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Kütahya, Deprem, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem - Son Dakika
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